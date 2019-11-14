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Тюменские производители благодаря господдержке приобрели оборудования на 500 млрд рублей

Они купили более 3 тыс. единиц оборудования

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Тюменские компании благодаря государственной поддержке возмещения затрат по лизингу смогли приобрести для своих производств более 3 тыс. единиц оборудования. На эти цели в течение почти 10 последних лет потратили более 500 млрд рублей, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте областного правительства.

"Наиболее востребованным у промышленников является возмещение затрат по договорам лизинга. С 2010 года такой поддержкой воспользовались 1,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретено более 3,4 тыс. единиц оборудования и техники более чем на 500 млрд рублей. Создано 7 тыс. рабочих мест", - приводятся слова директора областного департамента инвестиционной политики Леонида Остроумова в тексте.

Пресс-служба губернатора уточняет в сообщении, что особые условия в Тюменской области разрабатываются для привлечения и поддержки высокотехнологичных производств. "Выделяются субсидии на создание опытных образцов инновационных продуктов и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Драйвер развития региона обеспечивают и индустриальные парки. На данный момент в инвестиционном портфеле Тюменской области около 700 проектов на общую сумму 36 млрд рублей", - сообщается на сайте.

По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, за последние десять лет индекс промышленного производства в регионе вырос в три раза. "По этому показателю область вторая среди субъектов Российской Федерации. Чтобы удерживать лидерские позиции и дальше, регион активно способствует развитию на своей территории высокотехнологичных отраслей промышленности и оказывает всестороннюю поддержку подобным предприятиям", - цитирует Моора пресс-служба.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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