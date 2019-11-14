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Более 50 кроликов погибло при пожаре в промзоне в ХМАО

К моменту прибытия пожарных строение, в котором содержались животные, было полностью охвачено огнем

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 50 кроликов и 13 коз погибли в результате пожара в строении в промзоне в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:22 мск поступило сообщение о пожаре в одноэтажном нежилом строении с мансардой в промзоне города Урая. Строение использовалось для содержания кроликов и коз", - сообщили в МЧС.

К моменту прибытия пожарных строение площадью 100 кв. м было полностью охвачено огнем. Спустя полчаса пожар был локализован, а в 18:30 ликвидировано открытое горение. "Строение уничтожено. По предварительной информации, погибли 50 кроликов и 13 коз. Никто из людей не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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