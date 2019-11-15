"Россети Урал" обратились в УФСБ из-за серии взломов трансформаторных подстанций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала") обратилась в силовые структуры из-за продолжающихся случаев вмешательства в работу трансформаторных подстанций в Невьянске Свердловской области. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по связям с общественностью компании Наталья Балдова.

"Это не "классическая" ситуация, речи о хищении цветных металлов или оборудования не идет. Мы с начала ноября зафиксировали десять фактов вмешательства в работу трансформаторных подстанций. Либо вскрывают энергообъекты и не успевают повредить, либо повреждают баки с маслом, просверливая в них дырку и сливая масло. В этом усматриваются признаки диверсии, поэтому наша служба безопасности находится во взаимодействии с правоохранительными органами и направила заявление в УФСБ по Свердловской области", - сказала Балдова.

Собеседница агентства пояснила, что вовремя незафиксированный слив масла может привести к возгоранию трансформаторной подстанции и выводу ее из строя. "Мы предполагаем, что это одна и та же группа лиц, потому что все проникновения схожи. <…> Это угроза электроснабжению, тем более в зимний период", - пояснила Балдова.

"Россети Урал" - основной поставщик услуг по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.