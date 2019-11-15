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Жители трех деревень в Тюменской области получат компенсации из-за гаффской болезни

По 10 тыс. рублей будут выделены до конца ноября

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Компенсация в размере 10 тыс. рублей будет выплачена жителям трех деревень в Тюменской области, близ которых выявлена гаффская болезнь. Текст соответствующего распоряжения опубликовал в пятницу на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Александр Моор.

Гаффскую болезнь в Тюменской области выявили 22 октября. Были госпитализированы десять человек, двое из которых до сих пор находятся в реанимации и подключены к аппарату "искусственная почка". Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевское. 26 октября ее вылов, а также использование воды из озера в хозяйственно-бытовых целях запрещены до особого распоряжения.

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"Распоряжение о выделении средств в целях профилактики и предупреждения распространения заболевания гаффской болезнью, недопущения возникновения трудной жизненной ситуации у граждан, проживающих в деревнях Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского муниципального района, в связи с невозможностью использования в хозяйственно-бытовых целях озера Андреевского Тобольского муниципального района Тюменской области", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг гаффской болезни в Тюменской области находится на личном контроле губернатора. "Единовременную выплату - 10 тыс. рублей - получат и взрослые, и дети уже в ноябре. Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан. <…> В регионе продолжает действовать запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного вблизи деревни Ачиры, меры по предотвращению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области усилены", - написал Моор.

Как отмечается, на очередном заседании оперативного штаба подтвердилось, что источником гаффской болезни стала именно рыба. Новых случаев заболеваний не зафиксировано.

Ачирское сельское поселение Тобольского района, располагается в 350 км от Тюмени. В ее состав входят три деревни. Все расположенные в заболоченной местности рядом с озером Андреевское. Рыба, обитающая в нем, является одним из основных источником пропитания для населения. Общая численность жителей составляет более 600 человек.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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