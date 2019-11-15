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В Челябинской области проверят все частные пансионаты для пожилых людей

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном доме престарелых в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Чиновникам в Челябинской области, где возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности в частном доме престарелых, дано поручение организовать выездную проверку всех негосударственных домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

В четверг со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности в частном доме престарелых, расположенном на территории Ленинского района областного центра.

"Главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области сегодня дано поручение в течение недели организовать выездную проверку всех негосударственных домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в качестве экспертов при проведении проверок поручено привлечь представителей органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Инспекции по труду. О результатах проверок министерство социальных отношений региона должны проинформировать до 22 ноября 2019 года.

В четверг Министерство социальных отношений Челябинской области совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска провели внеплановую проверку пансионата для пожилых людей, который находился в ведении индивидуального предпринимателя. Были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. В заведении находились 54 человека, их экстренно направили в лечебные учреждения.

Теги
РоссияЧелябинская область
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