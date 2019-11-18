Суд снизил штраф за взятки челябинскому экс-министру с 60 млн до 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Челябинска понизил с 60 млн рублей до 10 млн рублей сумму штрафа, назначенного бывшему министру здравоохранения Челябинской области Виталию Тесленко, который был осужден за взяточничество и вышел из колонии по УДО осенью 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Осенью 2018 года защита Тесленко добилась снижения штрафа с 60,4 млн рублей до 5 млн рублей, однако позже в апелляции прокуратура смогла обжаловать это решение. После этого бывший чиновник успел выплатить порядка 350 тыс. рублей.

"Защита просила суд освободить Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Ходатайство защиты Тесленко судом удовлетворено частично. Сумма штрафа понижена до 10 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Тесленко был осужден 17 сентября 2014 года за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медицинского оборудования в больницы Челябинской области. Экс-чиновник признал вину и содействовал следствию, его приговорили к семи годам заключения и выплате штрафа в размере 300 млн рублей. Защита через апелляцию снизила сумму сначала до 100 млн рублей, затем - до 70 млн рублей, из которых порядка 9,5 млн рублей осужденный выплатил и в сентябре 2017 года был освобожден по УДО.