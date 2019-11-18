Осужденный за взятки экс-начальник УФСИН по Курганской области обжаловал приговор

"И от осужденного, и от его защитника поступили жалобы апелляционные, они просят отменить решение суда и оправдать Ильясова", - сообщили в пресс-службе.

КУРГАН, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Курганской области полковник Ильгиз Ильясов и его адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда, по которому экс-чиновник был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взятки, растрате и приговорен к 5,5 года лишения свободы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

Чиновник занимал свою должность с 2009 года. По данным следствия, Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Курганской области в 2012 году. Вместе с гендиректором подрядчика "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым он сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалах.

По данным следствия, Ильясов также использовал аналогичную с выводом средств при возведении дома схему при строительстве СИЗО-1 в Кургане в 2015-2016 годах. Кроме того, при строительстве собственного дома он незаконно использовал труд заключенных, один из которых сбежал - инцидент был оформлен как побег из колонии.

Бывший полковник был задержан в ноябре 2017 года, после задержания городской суд поместил его под домашний арест. В ноябре 2018 года Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате. В октябре 2019 года Курганский городской суд признал Ильясова виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и растрате, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а также ему запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.