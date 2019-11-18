На Урале в общежитии Минобороны выявили фиктивную регистрацию более 100 мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона обнаружила факт фиктивной регистрации более 100 мигрантов в общежитии Минобороны России, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Фиктивную регистрацию по месту пребывания в общежитии получили более 100 лиц, не имевших права пребывать и проживать в нем. Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в военный следственный отдел, <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура выяснила, что к фиктивной регистрации мигрантов причастны бывшие заведующая и паспортист общежития Минобороны. В 2017 и 2018 годах они представляли в отдел по вопросам миграции отдела МВД России документы, содержащие недостоверные сведения о проживающих иностранных гражданах.