Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Расчеты комплексов "Искандер-М" ЦВО отработали нанесение ударов по условному противнику

В учениях в Свердловской области задействовали около 100 единиц вооружения и военной техники
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Пресс-служба ЦВО
© Пресс-служба ЦВО
© Пресс-служба ЦВО
© Пресс-служба ЦВО
© Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали нанесение ударов по условному противнику в ходе учений, проводимых в Свердловской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба округа.

"Расчеты совершили марш в назначенный район, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника, на расстоянии до 200 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также расчеты совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Учения проводятся с целью повышения эффективности расчетов комплексов "Искандер-М", в них задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Гордума Екатеринбурга вернула "светский" статус скверу, где хотели строить храм
В феврале статус земельного участка изменили с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС