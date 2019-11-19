Расчеты комплексов "Искандер-М" ЦВО отработали нанесение ударов по условному противнику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали нанесение ударов по условному противнику в ходе учений, проводимых в Свердловской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба округа.

"Расчеты совершили марш в назначенный район, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника, на расстоянии до 200 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также расчеты совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Учения проводятся с целью повышения эффективности расчетов комплексов "Искандер-М", в них задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.