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Рейс "Руслайн" в Калугу вторые сутки задерживается в Екатеринбурге

Вылет перенесли из-за тумана в пункте назначения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Руслайн" Екатеринбург - Калуга задержан в аэропорту вылета на 28 часов, следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Туман стал причиной задержки рейсов в понедельник в четырех аэропортах Центрального федерального округа. Временно была приостановлена посадка и отправка самолетов в Брянске, Калуге, Белгороде.

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Калугу в 08:10 (06:10 мск) 18 ноября. Однако из-за тумана в пункте назначения вылет самолета был перенесен, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. На данный момент вылет самолета запланирован на 12:00 (10:00 мск).

Как сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман и похолодание пришли в ряд регионов ЦФО в минувшие выходные. Синоптики объясняют появление туманов сменой погоды: вместо аномального для ноября тепла приходит похолодание и первые ночные морозы до минус 3 градусов.

Теги
РоссияКалужская областьСвердловская область
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