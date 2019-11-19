Власти Югры ожидают, что ВРП округа в 2019 году впервые превысит 4 трлн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) итогам 2019 года впервые преодолеет планку в 4 трлн рублей. Об этом во вторник сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе ежегодного отчета, обращения и инвестиционного послания к жителям автономного округа.

"Валовый региональный продукт (в 2019 году - прим. ТАСС) впервые преодолеет планку в 4 трлн рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит больше 23%", - сказала глава региона.

По данным на сайте правительства Югры, по итогам 2018 года ВРП автономного округа составил 3 трлн 967 млрд рублей.

В структуре ВРП региона преобладают добыча газа и нефти. Они занимают более 66% валового регионального продукта.