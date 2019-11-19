Гордума Екатеринбурга вернула "светский" статус скверу, где хотели строить храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Скверу на Октябрьской площади Екатеринбурга, где планировалось строить храм Святой Екатерины, вернули статус "территория общего пользования". Соответствующее решение принято депутатами Екатеринбургской городской думы во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

В феврале статус земельного участка на Октябрьской площади был изменен с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения". В июне Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере.

"Общим решением депутаты изменили статус земли в сквере у театра Драмы. Теперь это территория общего пользования", - сказали в пресс-службе.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

13 октября в Екатеринбурге прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора. Завершить основные работы планируется к 2023 году, потом заниматься внутренней отделкой.