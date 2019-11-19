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В Свердловской области пресекли деятельность банды, сбывавшей наркотики

Сотрудники ФСБ изъяли 10 кг "синтетики"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области изъяли 10 килограммов синтетических наркотиков и пресекли деятельность межрегиональной преступной группы по сбыту наркотиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УФСБ по региону.

"Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность активных членов межрегиональной преступной группы при попытке сбыта крупной партии наркотических средств. <…> При обследовании автотранспорта, на котором наркокурьеры перевозили запрещенные средства, обнаружено и изъято 10 килограммов наркотического средства", - говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет.

Теги
РоссияСвердловская область
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