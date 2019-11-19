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Ученики младших классов в Тюмени из-за морозов остаются дома

Утренняя температура 19 ноября в городе держалась в пределах минус 26 градусов

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Занятия первой и второй смен в начальных классах тюменских школ отменены из-за сильных морозов. Информация об этом во вторник размещена на сайте городской администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой и второй смен в школах города Тюмени для учеников с 1 по 4 классов отменяются", - говорится в тексте.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утренняя температура 19 ноября в областном центре держалась в пределах минус 26 градусов, в дневное и ночное время в Тюмени будет минус 24 градуса, скорость ветра временами будет достигать до 10 м/ с.

Теги
РоссияТюменская область
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