Доходы бюджета Югры на 2019 год увеличили на 11,4 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) в первом и втором чтениях одобрили изменение доходов и расходов регионального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно документу, доходы бюджета в текущем году увеличены на 11,4 млрд рублей до 249 млрд.

"Это уже третья корректировка бюджета в нынешнем году, и каждый раз в сторону увеличения. Дополнительные доходы распределены на актуальные направления", - сообщил в ходе заседания председатель думы Югры Борис Хохряков.

Согласно информации на сайте окружной думы, доходы бюджета региона на 2019 год увеличиваются на 11,4 млрд рублей, расходы - на 4,5 млрд и составят соответственно 249 и 262,5 млрд. Дефицит бюджета на 2019 год сократится на 6,9 млрд и составит 13,5 млрд. Доходы и расходы бюджета в 2020-2021 годах незначительно снизятся и соответственно составят 202 и 222 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2020 и 2021 годах составит соответственно 20,4 и 20,8 млрд рублей.

Планируется, что расходы бюджета Югры на 2019 год будут направлены, в частности, на предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения жилья при расселении аварийных домов, на поддержку предприятий промышленности округа в виде займов, предоставление мер социальной поддержки гражданам для решения жилищных вопросов, покупку медицинского рентгенологического оборудования, на ввод в эксплуатацию мультимедийного исторического парка "Моя история" в Сургуте и на проведение капитального ремонта здания сургутского колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского.