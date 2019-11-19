Пропавшие из тюменского центра реабилитации два подростка найдены живыми

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетние девочки, пропавшие из регионального социально-реабилитационного центра "Семья" в Тюменской области, спустя девять дней найдены живыми. По факту исчезновения проводится доследственная проверка, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК России по Тюменской области.

"Следственные органы СК России по Тюменской области проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних воспитанниц дома социальной реабилитации семей и детей "Семья". Благодаря слаженной работе СКР и МВД пропавших школьниц сегодня, 19 ноября, удалось найти живыми и невредимыми ", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что 11 ноября две девочки (2004 и 2005 годов рождения) ушли из социально-реабилитационного центра "Семья" в Тюменской области. По факту безвестного исчезновения обе были объявлены в розыск. Поиски длились девять дней.

В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, никаких преступлений в отношении данных несовершеннолетних совершено не было. В данное время следователи выяснят все обстоятельства их исчезновения. Комментировать ТАСС факт исчезновения данных девочек в центре соцреабилитации отказались.