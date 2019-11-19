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Власти окажут помощь челябинским детям, эвакуированным из Ирака

В регион доставят двух детей, которые будут проживать в семье близких родственников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал оказать помощь детям, эвакуированным из Ирака, которые будут проживать на территории региона. Об этом он сообщил во вторник журналистам в Екатеринбурге.

Вечером в понедельник в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, где им предстоит пройти комплексное обследование.

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"Мы на постоянной связи находимся, будет оказана вся необходимая помощь детям, которые приехали", - сказал Текслер.

Как сообщила ТАСС министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина, в регион будет доставлено два ребенка младшего возраста - это брат и сестра, которые будут проживать в семье близких родственников. "Пока они находятся в Москве вместе с другими детьми", - сказал министр.

По данным МЧС, с декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка. Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Теги
ИракРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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