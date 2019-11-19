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Троих из более 30 детей, эвакуированных из Ирака, отправят в Свердловскую область

Дата перевозки пока не разглашается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Трое детей, доставленных в Москву 18 ноября из Ирака, будут жить в семье в Свердловской области. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По данным МЧС, в понедельник из Багдада в Москву доставлены 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, ранее находившиеся в тюрьмах и приютах. Как только они прилетели в Россию, их доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где детям предстоит пройти комплексное обследование.

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"Детей [в Свердловской области] будет трое. Всю остальную информацию мы можем предоставлять СМИ только с разрешения законного представителя <…> Все юридические вопросы решены - именно этим мы занимались на протяжении трех месяцев вместе с предполагаемым законным представителем детей", - сказал Мороков.

Он отметил, что дата перевозки детей из Москвы в Свердловскую область пока не разглашается. "В регионе детей будут курировать все органы, необходимость участия которых может возникнуть - это и органы государственной исполнительной власти, и органы местного самоуправления", - сказал Мороков.

Дети в Ираке

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.

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