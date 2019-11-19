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Трехлетняя дочь осужденной в Ираке россиянки прибудет в Югру до декабря

Ей помогут адаптироваться к северному климату и пойти в детский сад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) окажет всю необходимую помощь трехлетней девочке, чья мама, уроженка региона, находится в тюрьме Ирака. Ожидается, что в ХМАО девочка прибудет до декабря текущего года, в регионе ей помогут адаптироваться к северному климату и пойти в детский сад, сообщила во вторник ТАСС детский омбудсмен в Югре Татьяна Моховикова.

Вечером в понедельник в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, где им предстоит пройти комплексное обследование.

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"Девочка трех лет, для которой мы помогали собирать документы, накануне прибыла спецбортом МЧС в Москву. Вместе с ней сейчас находится ее бабушка. Ребенок проходит все необходимые медицинские обследования. Ожидается, что это займет от трех до пяти дней. <…> Ждем ее в Югру в конце этой - начале следующей недели ориентировочно", - сказала Моховикова.

По ее словам, девочке и ее родственникам будет оказана необходимая помощь и сопровождение. "Ребенку, например, нужно помочь адаптироваться к климату Югры. Она родилась в Сирии, где очень тепло и нет морозов. Потребуется привыкнуть к нашим северным условиям, начать ходить в детский сад, социализироваться. С ней будут работать психологи и другие специалисты, чья помощь потребуется", - уточнила собеседница агентства.

Ранее Моховикова сообщила ТАСС, что одна из жительниц Югры уехала из региона вслед за мужем в Сирию, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам омбудсмена, нет.

По данным МЧС, с декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка. Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Теги
ИракРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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