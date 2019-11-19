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Прощание с писателем Игорем Сахновским пройдет 21 ноября в Екатеринбурге

Он умер утром 18 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Прощание с умершим в понедельник российским писателем Игорем Сахновским состоятся 21 ноября в Екатеринбурге. Об этом сообщил коллега и друг Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов на своей странице в Facebook во вторник.

Сахновский скончался утром 18 ноября в Екатеринбурге, у писателя случился разрыв аорты.

"Прощание c Игорем Сахновским состоится 21 ноября, с 13:00 до 14:00, в доме прощания "Вознесение", - написал Касимов.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В разные годы работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале "Уральский следопыт", редактором в уральском отделении Академии наук СССР и региональном отделении издательства "Наука".

Сахновский-прозаик дебютировал в 1999 году, когда в журнале "Новый мир" был опубликован его первый роман "Насущные нужды умерших". Сахновский является автором произведений "Человек, который знал все", "Заговор ангелов", "Быть может" и других.

Игорь Сахновский был членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии.

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РоссияСвердловская область
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