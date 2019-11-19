"Уральские авиалинии" из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за запрета на авиасообщение с Грузией не продала билетов на сумму 1 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Мы не продали билетов на 1 млрд рублей [после запрета полетов в Грузию]. Россия делала 71 частоту [полетов в неделю] в Грузию, 40 делали мы, - сказал Скуратов. - Очень не хотелось бы, чтоб забыли [про компенсации]. Методология подсчета есть в Минфине. С ней можно согласиться, не согласиться, сказать: "Давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет".

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.