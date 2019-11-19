Суд в Челябинске признал недействительным аукцион на 1,2 млрд руб. по вывозу отходов

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд в Челябинске, где в 2018 году вводился режим ЧС из-за скопления мусора во дворах, признал недействительным аукцион на 1,2 млрд рублей по оказанию услуг вывоза из трех районов города твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается во вторник на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области.

По итогам аукциона региональный оператор по обращению с ТКО заключил контракт с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года с компанией "Эковывоз" на транспортировку мусора из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска.

"Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о признании недействительным аукциона. <…> Начальная цена контракта составила 1,2 млрд рублей. <…> Иск в суд к ООО "Центр коммунального сервиса" (региональный оператор - прим. ТАСС) был подан ООО "Городской экологический центр+", - говорится в сообщении.

В администрации Челябинска от комментариев воздержались.

"Будет ли оспорено решение суда или нет, решится позднее. Сейчас наши юристы изучают документы", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального оператора.

В 2018 году в Челябинске по иску Росприроднадзора за нарушения в работе городской свалки суд аннулировал лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр". После этого администрация Челябинска 25 сентября 2018 года ввела режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор после отказа подрядчиков его вывозить из-за переноса свалки в отдаленный район. Власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили на решение проблемы средства и резервную технику из различных муниципалитетов региона. 8 октября того же года режим ЧС был снят.