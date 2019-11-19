Эксперты из Петербурга разработают проектную документацию второго моста через Обь в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключит контракт с АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по строительству второго мостового перехода через реку Обь около Сургута. Стоимость контракта превысит 280,1 млн рублей, сообщается в документах на портале госзакупок.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Как сообщал ТАСС директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок, возвести второй мост планируется к 2024 году. По его словам, на проект, предположительно, будет затрачено порядка 40 млрд рублей.

"Контракт заключается с АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", - говорится в протоколе рассмотрения заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

Согласно документу, на конкурс поступила заявка только от "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", в результате конкурс был признан несостоявшимся. Федеральное законодательство в таком случае позволяет заключить контракт с единственным участником. Как уточняется в протоколе, стоимость контракта составит чуть более 280,1 млн рублей. Компания обязана провести инженерные изыскания и разработку проектной документации до 20 декабря 2020 года. "Срок выполнения работ включает в себя получение положительных заключений государственных экспертиз и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости", - поясняется в конкурсной документации.

В октябре 2019 года генеральный директор тюменской компании "Мостострой 11" Николай Руссу сообщал ТАСС, что организация не планирует участвовать в разработке проектной документации. По его словам, это связано с тем, что имеющиеся у компании институты не справятся с работой. При этом он не исключил, что "Мостострой 11" будет участвовать в изысканиях и строительстве объекта.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Мост станет частью федеральной трассы "Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард". По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.