Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты из Петербурга разработают проектную документацию второго моста через Обь в Югре

Построить объект планируется к 2024 году около Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключит контракт с АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по строительству второго мостового перехода через реку Обь около Сургута. Стоимость контракта превысит 280,1 млн рублей, сообщается в документах на портале госзакупок.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Как сообщал ТАСС директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок, возвести второй мост планируется к 2024 году. По его словам, на проект, предположительно, будет затрачено порядка 40 млрд рублей.

"Контракт заключается с АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", - говорится в протоколе рассмотрения заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

Согласно документу, на конкурс поступила заявка только от "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", в результате конкурс был признан несостоявшимся. Федеральное законодательство в таком случае позволяет заключить контракт с единственным участником. Как уточняется в протоколе, стоимость контракта составит чуть более 280,1 млн рублей. Компания обязана провести инженерные изыскания и разработку проектной документации до 20 декабря 2020 года. "Срок выполнения работ включает в себя получение положительных заключений государственных экспертиз и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости", - поясняется в конкурсной документации.

В октябре 2019 года генеральный директор тюменской компании "Мостострой 11" Николай Руссу сообщал ТАСС, что организация не планирует участвовать в разработке проектной документации. По его словам, это связано с тем, что имеющиеся у компании институты не справятся с работой. При этом он не исключил, что "Мостострой 11" будет участвовать в изысканиях и строительстве объекта.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Мост станет частью федеральной трассы "Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард". По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Тюменская область выделит Курганской почти 460 млн рублей на очистку Тобола
Глава Тюменской области Александр Моор назвал защиту реки приоритетным направлением сотрудничества, так как Тобол оказывает влияние на экосистему других, более северных регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС