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Тюменская область выделит Курганской почти 460 млн рублей на очистку Тобола

Глава Тюменской области Александр Моор назвал защиту реки приоритетным направлением сотрудничества, так как Тобол оказывает влияние на экосистему других, более северных регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области предоставят правительству Курганской области субсидии на строительство очистных сооружении и объектов водоотведения с тем, чтобы очистить сточки, попадающие в реку Тобол - она протекает в обоих регионах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Курганской области.

"Большинство объектов канализационного хозяйства региона изношены и не справляются с нагрузкой. Благодаря сотрудничеству удастся построить новые очистные сооружения и объекты водоотведения. <...> Мероприятия приведут к снижению количества вредных веществ в сточных водах, которые поступают в реку Тобол. Это положительно отразится на экологическом благополучии двух субъектов - река питает не только Курганскую, но и Тюменскую область", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам подписания соответствующего соглашения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства в Уральском федеральном округе, где проходила церемония подписания соглашения, Тюменская область выделит почти 460 млн рублей.

По данным пресс-службы, реализация планов рассчитана на 2020-2021 годы. Глава Тюменской области Александр Моор отметил после церемонии, что защита Тобола является приоритетным направлением сотрудничества между регионами, так как река оказывает влияние на экосистему других, более северных регионов.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьМоор, Александр Викторович
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