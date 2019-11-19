Тюменская область выделит Курганской почти 460 млн рублей на очистку Тобола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области предоставят правительству Курганской области субсидии на строительство очистных сооружении и объектов водоотведения с тем, чтобы очистить сточки, попадающие в реку Тобол - она протекает в обоих регионах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Курганской области.

"Большинство объектов канализационного хозяйства региона изношены и не справляются с нагрузкой. Благодаря сотрудничеству удастся построить новые очистные сооружения и объекты водоотведения. <...> Мероприятия приведут к снижению количества вредных веществ в сточных водах, которые поступают в реку Тобол. Это положительно отразится на экологическом благополучии двух субъектов - река питает не только Курганскую, но и Тюменскую область", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам подписания соответствующего соглашения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства в Уральском федеральном округе, где проходила церемония подписания соглашения, Тюменская область выделит почти 460 млн рублей.

По данным пресс-службы, реализация планов рассчитана на 2020-2021 годы. Глава Тюменской области Александр Моор отметил после церемонии, что защита Тобола является приоритетным направлением сотрудничества между регионами, так как река оказывает влияние на экосистему других, более северных регионов.