ФАС в Челябинске возбудила дело о незаконном использовании товарного знака "Песняры"

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконного использования товарного знака "Песняры", принадлежащего белорусскому государственному ансамблю, в рекламе концерта другого музыкального коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заявление в челябинское управление ФАС России от учреждения "Белорусский государственный ансамбль "Песняры" перенаправила челябинская прокуратура.

"В своем заявлении учреждение сообщает, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе концерта. <…> Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося организатором концерта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным заявителя, в Челябинске 2 октября рекламировался сольный концерт музыкального коллектива, выступающего под названием "Песняры" незаконно.

"Песняры" - вокально-инструментальный ансамбль, созданный 1 сентября 1969 года в Минске. Пик популярности музыкального коллектива пришелся на 1970-80-е годы, наиболее известны песни "Беловежская пуща", "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "Косил Ясь конюшину", "За полчаса до весны", "Александрина", "Березы". В настоящее время ансамбль продолжает творческую и концертную деятельность. Основу репертуара "Песняров" традиционно составляют белорусские народные песни в эстрадной обработке, а также песни на музыку и стихи советских композиторов и поэтов.