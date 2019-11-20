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Суд продлил срок ареста трем жителям Югры, задержанным по подозрению в связях с ИГ

Фигуранты дела об участии в запрещенной в России террористической организации были задержаны в сентябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) продлил арест трем жителям Нижневартовска, задержанным по делу об участии в террористической организации. Об этом в среду сообщила ТАСС помощник председателя суда Юлия Барычева.

"Суд продлил фигурантам дела срок заключения под стражу. В отношении двоих лиц - до 18 декабря, еще одному - до 28 декабря", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в сентябре этого года трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Один из них в момент задержания находился в Татарстане. Во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. По данным следствия, задержанные подозреваются в вербовке новых сторонников в международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия"). Дела будут соединены в одном производстве. В конце сентября суд арестовал всех фигурантов.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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