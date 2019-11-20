Электроснабжение Лабытнанги полностью восстановлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение города Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО), где проживает более 26 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Внеплановое отключение электроэнергии произошло в Лабытнанги в среду утром. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, сработала автоматическая система защиты энергоблока электростанции, вырабатывающей электроэнергию для города.

"Свет восстановлен. Сразу дать электроэнергию на все районы дать не могли, чтобы не превышать нагрузку, делали это постепенно. Сейчас весь город подключен [к электроэнергии]", - сказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, в Лабытнанги днем столбик термометра опустится до отметки минус 21 градус, ветер 6-12 м/с.

Город Лабытнанги расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу протоки Выл-Посл в низовьях левого берега реки Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.