Индустриальные и промышленные парки планируют создать в каждом муниципалитете Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют построить индустриальные и промышленные парки в каждом из 22 муниципалитетов региона. Об этом сообщили в среду окружной департамент общественных и внешних связей со ссылкой на директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Николая Милькиса.

"Индустриальные, промышленные или технопарки должны быть в каждом муниципальном образовании региона", - сказал Милькис на совместном заседании совета при правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он отметил, что сейчас технопарков в Югре недостаточно. Точные сроки появления индустриальных парков во всех муниципальных образованиях Милькис не озвучил.

Как пояснил ТАСС заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, понимание по срокам создания технопарков появится после разработки концепции по развитию объектов инфраструктуры для обеспечения малого и среднего бизнеса. "В концепции мы определимся, в каких муниципальных образованиях какие по специализации индустриальные или технопарки строить исходя из потребностей бизнеса. Работу над документом планируется закончить в первом квартале 2020 года", - сказал он.

В настоящее время в Югре создают 12 индустриальных парков и промышленных технопарков. Они будут действовать в девяти муниципалитетах: Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах. По данным региональных властей, планируется, что общий объем инвестиций в них превысит 10 млрд рублей, будут созданы около 6 тыс. рабочих мест.

Так, специализацией технопарка "Югра" в Сургуте станет производство электрощитового, вентиляционного, нефтепромыслового оборудования, кабельной продукции, а технопарка "Синергия" в Нягани - изготовление строительных материалов, отдельных элементов нефтегазопроводов, металлообработка. В Нижневартовске и Сургуте планируется создание индустриальных парков в сфере переработки отходов ТКО.