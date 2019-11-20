Дома на окраине Челябинска остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Коммунальщики в Челябинске устраняют коммунальную аварию на теплотрассе, из-за которой в 16-градусный мороз без отопления и горячей воды остались 15 многоквартирных домов на улице Румянцева. В них проживает порядка 4 тыс. человек. Информацию о коммунальной аварии ТАСС подтвердили в пресс-службе городской администрации.

"В Металлургическом районе Челябинска, на улице Румянцева, из-за коммунальной аварии остались без отопления и горячего водоснабжения 15 многоквартирных домов. Аварию обещают устранить до полуночи или раньше", - сказала собеседница агентства.

По данным местных властей, прорыв на теплотрассе произошел в среду в 13:30 (11:30 мск).