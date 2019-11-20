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Трехлетняя дочка россиянки, находящейся в Ираке, прилетела с бабушкой в ХМАО

В регионе ей помогут с оформлением всех документов и адаптацией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, чья мама, уроженка Ханты-Мансийского автономного округа, находится в тюрьме Ирака, в среду прилетела с бабушкой в ХМАО, где ей помогут с оформлением всех документов и адаптацией, сообщила в среду ТАСС детский омбудсмен в Югре Татьяна Моховикова.

Вечером в понедельник в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил в Россию 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада.

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"Ребенок с бабушкой сегодня прилетели в Югру. Все нормально. Мы уже завтра начнем заниматься оформлением всех документов, которые нужны ребенку - прописка, медицинский полис и т. д.", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, также завтра у девочки начнется полное медицинское обследование. "В Москве девочку осмотрели медики. Ее здоровье не вызывает опасений. Но в Югре она пройдет полное медицинское обследование, чтобы еще раз удостовериться, что все у нее в порядке", - добавила омбудсмен, не став уточнять, в каком муниципалитете будет проживать прибывшая девочка.

Ранее Моховикова сообщила ТАСС, что одна из жительниц Югры уехала из региона вслед за мужем в Сирию, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам омбудсмена, нет. Омбудсмен отмечала, что в Югре девочке и ее родственникам будет оказана необходимая помощь и сопровождение. В частности, в адаптации к климату Югры, значительно отличающемуся от сирийского, а также в социализации и привыканию к детскому саду. С ней будут работать психологи и другие специалисты, чья помощь потребуется.

О возвращении детей из Ирака в Россию

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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