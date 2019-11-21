В Екатеринбурге запустят "умную" систему управления дорожным движением до конца 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Интеллектуальную систему управления дорожным движением на улицах Екатеринбурга запустят до конца 2022 года. Она будет анализировать ситуацию на дорогах для минимизации пробок и повышения безопасности, сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский.

"Будет внедряться система интеллектуального управления дорожным движением. Это 2021-2022 год. Искусственный интеллект станет постоянно анализировать трафик, смотреть, как лучше организовать дорожное движение. Например, если будет запущена "зеленая" волна, сформирован большой поток, то он не должен упираться потом в светофор с красным сигналом, тогда усилия напрасны", - сказал он.

Высокинский добавил, что накопленные системой данные помогут правильно распределять потоки транспорта при летнем ремонте дорог, понимать, сколько людей выезжают на работу за пределы Екатеринбурга и наоборот.

"Сейчас мы видим, что транспортные потоки из города и в город начали сравниваться. Большое количество жителей работают за пределами города. Если раньше было четко понятно, что утром едут в город, а вечером обратно, то сейчас не так выражено, что тоже требует определенных изменений", - отметил он.

По словам главы города, одномоментно внедрить систему невозможно, ее будут запускать постепенно. После того как система полностью заработает, планируется, что ее будут модернизировать и совершенствовать.