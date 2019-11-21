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Коммунальщики восстановили теплоснабжение домов на окраине Челябинска

Без отопления и горячей воды оставались порядка 4 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Коммунальщики в Челябинске устранили аварию на теплотрассе, из-за которой накануне в 16-градусный мороз без отопления и горячей воды остались 15 многоквартирных домов на улице Румянцева, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Температура воздуха в городе - минус семь. По данным справочника, в домах проживает порядка 4 тыс. человек.

"В Металлургическом районе Челябинска, на улице Румянцева, где из-за коммунальной аварии остались без отопления и горячего водоснабжения 15 многоквартирных домов, ремонтные работы завершены были до полуночи. Тепло и горячую воду вернули в дома", - сказала собеседница агентства.

По данным местных властей, прорыв на теплотрассе произошел в среду в 13:30 (11:30 мск).

Теги
РоссияЧелябинская область
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