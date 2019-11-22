Неизвестные под видом сотрудников банка выманили у жительницы Югры более 1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Жительница Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отдала мошенникам, представившимся работниками Сбербанка, более 1 млн рублей. Возбуждено дело о мошенничестве, сообщает в пятницу пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, 51-летней женщине, проживающей в Когалыме, позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. "Звонивший сообщил, что в распоряжение мошенников поступили личные счета женщины и во избежание списания денежных средств ей необходимо перевести свои сбережения на другие счета", - пояснили в МВД. Злоумышленник попросил скачать одно из приложений на телефон и продиктовать высветившийся ID-номер, а после зайти в "Сбербанк онлайн", перевернуть телефон вниз экраном и не сбрасывать звонок.

"Злоумышленники похитили 251 тыс. рублей. После чего собеседник сообщил потерпевшей, что ей необходимо подойти к ближайшему банкомату, снять со своей с карты 75 тыс. рублей и положить на счета "Яндекс.Деньги", которые он сообщит. Затем мужчина убедил пострадавшую снять свои деньги с карты "Почта банка". Собеседник объяснил, что все сбережения необходимо перевести на счет в банке "Тинькофф", так как именно этот банк является их партнером и именно с этого счета денежные средства позже вернутся женщине. Таким образом, потерпевшая лишилась около 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.