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Роспотребнадзор изъял в Курганской области партию насвая весом 50 кг

Груз направлялся в Россию из Казахстана

КУРГАН, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли у гражданина из Республики Казахстан 50,3 кг запрещенной в РФ некурительной табачной смеси насвай - груз направлялся из Петропавловска в Макушино Курганской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба курганского управления надзорного ведомства.

"При проведении санитарно-карантинного осмотра подконтрольных товаров специалистами Петуховского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области выявлен гражданин Республики Казахстан, перевозивший гранулированное вещество темно-зеленого цвета. Доставить груз планировалось в Макушино из Петропавловска (Республика Казахстан). Всего он пытался провезти на территорию России [груз] общим весом 50,3 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, груз был упакован в три мешка и перевозился на автомобиле Chevrolet Orlando, вещество не имело маркировки. Задержанный сознался, что перевозил насвай. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Продукция конфискована и будет уничтожена.

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РоссияКурганская область
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