Главу Челябинска назначили замгубернатора области на общественных началах

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Избранная в начале недели глава города Челябинска Наталья Котова назначена заместителем губернатора области на общественных началах. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил в пятницу во время заседания областного правительства.

Депутаты Челябинской городской думы 19 ноября единогласно избрали главой города Наталью Котову, которая с июня 2019 года занимала должность врио главы горадминистрации.

"Учитывая масштабность задач и значимость Челябинска для области, я принял решение назначить Наталью Петровну своим заместителем на общественных началах. Это нужно для более качественного взаимодействия со всеми органами власти. <...> Наталья Петровна, вместе с коллегами из правительства [области] необходимо разработать соответствующие планы опережающего социально-экономического развития Челябинска", - сказал Текслер.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.

Челябинск - административный центр Челябинской области. Население - 1,2 млн человек.