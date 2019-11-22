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В Челябинске маршрутное такси попало в аварию

Четыре пассажира получили травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси попало в аварию в пятницу в Челябинске на остановке "Детский мир". В результате травмы получили четыре пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"В пятницу с остановки "Детский мир" в медицинские учреждения доставлены четыре пассажира. У всех пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - сказала собеседница агентства.

По данным управления, трех пострадавших доставили в городскую больницу № 1, еще одного - в больницу № 5.

Теги
РоссияЧелябинская область
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