В Челябинске маршрутное такси попало в аварию

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Маршрутное такси попало в аварию в пятницу в Челябинске на остановке "Детский мир". В результате травмы получили четыре пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"В пятницу с остановки "Детский мир" в медицинские учреждения доставлены четыре пассажира. У всех пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - сказала собеседница агентства.

По данным управления, трех пострадавших доставили в городскую больницу № 1, еще одного - в больницу № 5.