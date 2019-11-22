Мутко: проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске могло бы парализовать город

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Решение о переносе основных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург вполне обосновано, поскольку их проведение в Челябинске могло бы парализовать город. Такое мнение на встрече с представителями лидерских сообществ из 25 городов России, ставших участниками программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) и "Росатома" "100 городских лидеров", сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Все мероприятия основные [в Челябинске] оставили, за исключением встречи глав государств, - количество глав государств добавилось, и естественно мы могли парализовать просто город, приняли решение перенести в Санкт-Петербург", - сказал он.

Мутко пояснил, что в настоящее время уже создана отдельная программа благоустройства Челябинска, так как сейчас состояние городской среды в нем не может получить высокую оценку.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Путин 19 июля на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Как отметил глава государства, из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты - в Петербурге. При этом заложенные ранее на эти цели средства будут направлены на развитие Челябинска.