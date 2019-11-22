В Югре многодетные семьи, потерявшие кормильца, получат выплаты на погашение ипотеки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произведут выплаты на погашение долга по ипотечному кредиту многодетным семьям региона, потерявшим кормильца. Всего получателями данной меры поддержки в 2019 году станут около 300 семей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Помощь будет оказана порядка 300 семьям. <…> Выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке до 27 декабря 2019 года. Ее размер будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества иждивенцев", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой.

Она отметила, что средний размер выплаты составляет порядка 1,2 млн рублей.

В текущем году государственную поддержку для решения жилищных проблем в Югре получили около 30 тыс. семей. Из бюджета региона на эти цели было направлено 25 млрд рублей.