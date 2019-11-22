Экс-главу тюменской полиции отправили под домашний арест по делу о крупной взятке

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест экс-руководителя управления МВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Он подозревается в получении взятки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Тюменского областного суда.

"Задержание Юрия Алтынова произошло вчера. До судебного заседания он находился в изоляторе временного содержания. Обвиняется во взятке в крупном размере по статье 290 УК РФ. По решению суда он взят под домашний арест до 20 декабря", - сказали в суде.

По информации местных СМИ, 21 ноября в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире Алтынова сотрудниками четвертого отдела следственного управления СК РФ и УФСБ по Тюменской области были проведены обыски. Алтынов был освобожден от должности 4 ноября.

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