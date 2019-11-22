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В Тюменской области нашли живым пропавшего трехлетнего ребенка

Подозреваемую в похищении задержали

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Трехлетний ребенок, похищенный у матери в Тюменской области, найден живым. Похитительница задержана, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Правоохранительные органы Тюменской области вели поиски местной жительницы, подозреваемой в похищении трехлетнего ребенка бывшей жены своего сожителя. Следственным управлением СК РФ по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").

"Подозреваемая 33-летняя жительница Тюменской области несколько часов назад была задержана в Ишиме (Тюменская область - прим. ТАСС). Трехлетний мальчик оказался при ней, он жив. В данный момент с ней работают следователи. Выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе, что именно двигало женщиной на совершение данного поступка. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в пресс-службе.

В следственном управлении уточнили, что родители ребенка находятся в разводе, и по решению суда место его жительства определено с матерью. Отец неоднократно забирал сына к себе и систематические его не возвращал.

"Матери несколько раз приходилось прибегать к помощи судебных приставов, чтобы возвращать сына. В очередной день она вновь направилась по месту жительства бывшего супруга, но никого там не нашла. Как оказалось, 18 ноября ему был назначен административный арест за нарушение правил дорожного движения. А его сожительница вместе с ребенком исчезла в неизвестном направлении", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская область
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