На Урале и в Москве задержали четырех подозреваемых в терроризме

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Челябинской области, ФСБ и Росгвардии задержали четверых мужчин, одному из которых предъявлено обвинение в вовлечении людей в террористическую организацию, а остальные подозреваются в участии в террористической организации. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области с коллегами из управления ФСБ России, а также совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии <…> на Южном Урале и в Москве одновременно задержаны четверо мужчин. Установлено, что 24-летний задержанный житель Челябинска <…> склонял граждан к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии, ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Трое других задержанных подозреваются в участии в террористической организации", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что у обвиняемого дома были изъяты патроны для пистолета и автомата. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.