В жилом доме в Сургуте ликвидировали открытое горение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном жилом доме в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в результате которого, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС в понедельник.

"В 11:59 (09:29 мск) ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

В загоревшемся доме проживают 46 человек.

Пожар, по информации пресс-службы администрации Сургута, начался в 07:45 мск (09:45 по местному времени) в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный, в 09:50 мск (11:50 по местному времени) возгорание было локализовано на площади 300 кв. метров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, в числе пострадавших один ребенок, пять из шести пострадавших были доставлены в больницы, один от госпитализации отказался. "По предварительной информации, "тяжелых" среди госпитализированных нет", - сказал собеседник агентства. По поручению главы Сургута Вадима Шувалова оперативно готовятся к временному размещению жильцов дома школа № 22 и гостиница "Обь".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СКР, ведомством организована проверка. "Проводится процессуальная проверка", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (12:33 мск) - добавлена информация регионального следственного управления СК после пятого абзаца.