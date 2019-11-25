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Власти Екатеринбурга планируют перевести учеников младших классов на пятидневку

По словам председателя городской думы Игоря Володина, решение связано с поступающими от родителей жалобами на перегруженность школьников
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют с 1 сентября 2020 года перевести учеников начальных классов городских школ на пятидневный режим обучения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города в понедельник.

"Мы действительно планируем перевести учеников начальных классов екатеринбургских школ на пятидневную систему обучения с 1 сентября 2020 года", - сказали в пресс-службе, отметив, что переход учеников среднего и старшего звена на пятидневку будет решаться по возможности, исходя из реализуемых программ и условий.

Как пояснил ТАСС председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, выступивший инициатором нововведения, переход школьников на пятидневный режим обучения связан с жалобами, поступающими от родителей на перегруженность школьников. "Жалобы [от родителей] поступают на то, что дети сильно перегружены, надо давать им возможность отдохнуть. Поэтому мы вышли с инициативой о переводе их на пятидневной режим обучения. Я лично встречаюсь с директорами школ и учителями, и везде только положительные эмоции [от инициативы]", - сказал Володин.

По его словам, успеваемость учеников тех школ Екатеринбурга, в которых уже внедрена пятидневка, возросла на 3%. "До этого [1 сентября 2020 года] надо провести максимальное количество встреч с директорами школ и определиться конкретно по каждой школе, с какого класса надо переходить на пятидневку. По каждой школе будем конкретизировать и встречаться с родителями, чтобы не получилось так, что мы переходим на пятидневку, а учебная программа осталась без внимания. Многие школы постараемся полностью перевести на пятидневный режим обучения", - заключил председатель городской думы.

На сегодняшний день в Екатеринбурге 163 школы, в которых учатся более 76 тыс. учеников начальных классов. Около 30 школ уже переведены на пятидневный режим работы.

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