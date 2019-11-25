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Пожар в жилом доме в Сургуте полностью потушен

Его площадь составила 300 кв. м

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее в двухэтажном жилом доме в Сургуте, в результате которого один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:47 мск - полная ликвидация пожара на площади 300 кв. м", - сказали в ведомстве.

Пожар, по информации пресс-службы администрации Сургута, начался в 07:45 мск в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный, в 09:50 мск возгорание было локализовано на площади 300 кв. метров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, в числе пострадавших один ребенок, пять из шести пострадавших были доставлены в больницы, один от госпитализации отказался. "По предварительной информации, среди госпитализированных нет пациентов в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По поручению главы Сургута Вадима Шувалова оперативно готовятся к временному размещению жильцов дома школа номер 22 и гостиница "Обь".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, ведомством организована проверка.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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