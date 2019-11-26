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В Свердловской области обнаружили тайник с гранатами

Сотрудники ФСБ и полиции изъяли четыре гранаты "Ф-1" и семь гранат "РГД-5"
Описание
© Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Тайник с взрывчатыми веществами обнаружен сотрудниками УФСБ и ГУ МВД на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области. Всего было обнаружено 11 гранат, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УФСБ России по Свердловской области.

"Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Свердловской области обнаружен схрон с взрывчатыми веществами. По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято 4 гранаты "Ф-1" и 7 гранат "РГД-5", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ведется розыск лиц, причастных к организации тайника с гранатами.

Теги
РоссияСвердловская область
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