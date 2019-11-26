Прокуратура обжаловала снижение в шесть раз штрафа челябинскому экс-министру

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала в Челябинский областной суд решение суда первой инстанции, которым до 10 млн рублей был снижен штраф, назначенный бывшему региональному министру здравоохранения Виталию Тесленко. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, осенью 2017 года вышел из колонии по УДО. В ноябре 2019 года Тесленко в Ленинском районном суде Челябинска добился снижения назначенного ему судом в качестве дополнительного наказания штрафа в 60 млн рублей до 10 млн рублей.

"Прокуратура Ленинского района Челябинска, не согласившись с принятым решением, обжаловала его в Челябинский областной суд", - говорится в сообщении.

Тесленко был осужден 17 сентября 2014 года за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медицинского оборудования в больницы Челябинской области. Экс-чиновник признал вину и содействовал следствию, его приговорили к семи годам заключения и выплате штрафа в размере 300 млн рублей. Защита через апелляцию снизила сумму сначала до 100 млн рублей, затем - до 70 млн рублей, из которых порядка 9,5 млн рублей осужденный выплатил и в сентябре 2017 года был освобожден по УДО.