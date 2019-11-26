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Власти Югры направят 2,5 млн руб. пострадавшим от пожара в жилом доме в Сургуте

Из этих средств семья погибшего получит 1 млн рублей
На месте пожара в поселке Дорожный 25 ноября 2019 года Дмитрий Круковец/ТРК «Сургутинтерновости»
Описание
На месте пожара в поселке Дорожный 25 ноября 2019 года
© Дмитрий Круковец/ТРК «Сургутинтерновости»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей пострадавшим от пожара в многоквартирном жилом доме в Сургуте. Об этом во вторник сообщил региональный департамент общественных и внешних связей.

Пожар начался 25 ноября в 07:45 мск в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный. В результате один человек погиб. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали. Как ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Следователи организовали проверку.

"По моему поручению департамент социального развития разработал предложение о выделении материальной помощи пострадавшим из резервного фонда правительства автономного округа", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Всего будет выделено 2,5 млн рублей. Из них 1 млн рублей получит семья погибшего. Выплаты от 100 до 300 тыс. рублей будут предоставлены гражданам, получившим травмы. "Эти деньги будут направлены пострадавшим в самое ближайшее время. Также пострадавшим от пожара была выделена единовременная материальная помощь в сумме 40 тыс. рублей. Помимо этого, объявлен благотворительный сбор для дополнительного обеспечения людей необходимыми вещами", - сообщила и. о. директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева.

По информации пресс-службы администрации города, семи семьям предоставлены места в гостинице на ближайшие трое суток. Затем власти города будут принимать решение о размещении в муниципальном жилье. Еще восемь семей разместились у родственников.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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