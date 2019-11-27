В Челябинской области в шахте заводского лифта разбился рабочий

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области на одном из заводов в городе Миассе выясняют обстоятельства смерти рабочего, тело которого было обнаружено в шахте лифта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Утром 25 ноября на территории промышленного предприятия в городе Миасса обнаружено тело 37-летнего рабочего с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при падении в шахту технологического лифта.

Уточняется, что проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.