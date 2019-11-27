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Уральские вездеходы задействуют в реконструкции станции "Восток" в Антарктиде

Предполагается, что снегоболотоходы "Бурлак" будут курсировать между прибрежной станцией "Прогресс" и "Востоком", расстояние между которыми составляет более 1,4 тыс. км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Снегоболотоходы "Бурлак", которые производят в Екатеринбурге, будут привлечены к реконструкции станции "Восток" в Антарктиде, сообщили в пресс-службе компании "Вездеходы Макарова".

"В сезон 2020-2021 годов модули нового зимовочного комплекса будут изготовлены и доставлены в Антарктиду. В 2021 году начнется монтаж первой части полярной станции "Восток", а полностью она будет готова в 2022 году. Но уже сейчас на месте ведутся подготовительные работы. Новейшему российскому вездеходу "Бурлак", который на днях доставлен в Антарктиду, предстоит курсировать между прибрежной станцией "Прогресс" и "Востоком", а это более 1400 км в одну сторону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что "Бурлак" займется перевозкой специалистов и рабочих бригад, а также грузов в пределах своей грузоподъемности. Уточняется, что в Антарктиду отправилась серийная машина экспедиционной модификации.

"Единственным нестандартным моментом является то, что стеклопакеты имеют возможность компенсировать внутреннее давление через клапан. На высоте 3500 м давление значительно меньше, за счет такого перепада внутри герметичного стеклопакета возникает давление до 0,5 кг/см. Если его не сбрасывать, то стеклопакет просто разорвет, поэтому пришлось сделать клапаны", - приводят в пресс-службе слова главного конструктора Алексея Макарова.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была протестирована грузо-пассажирская версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах. Первый "Бурлак" был разработан в 2016 году, он стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов.

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