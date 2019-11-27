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Пострадавшие от пожара в Сургуте получат квартиры в новом жилье

Планируется, что они смогут переехать 28 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) выделит новое жилье пострадавшим от пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом в среду сообщили на сайте администрации города.

Пожар произошел утром 25 ноября в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный Сургута. В результате один человек погиб. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей.

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"Пострадавшим от пожара в поселке Дорожный будут предоставлены квартиры в новых домах. Там выполнен ремонт, установлены электрические плиты, гарнитур для ванной комнаты и санузла. В настоящее время большинство пострадавших временно размещены в гостинице "Обь", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы города Алексея Жердева, работа по выделению жилья ведется в индивидуальном порядке. Планируется, что пострадавшие смогут переехать в новое жилье уже 28 ноября. "Если людей все устроит, они могут уже завтра начать перевозить свои вещи в новые квартиры, а мы готовы приступить к оформлению документов", - отметил он.

Жердев добавил, что власти города до конца 2019 года планируют проверить все дома, которые находятся в аварийном состоянии, на предмет состояния проводки, "чтобы не допустить в дальнейшем подобных пожаров".

Во вторник правительство Югры по поручению главы региона Натальи Комаровой приняло решение выделить из резервного фонда 2,5 млн рублей пострадавшим от пожара. Из них 1 млн рублей получит семья погибшего. Выплаты от 100 до 300 тыс. рублей будут предоставлены гражданам, получившим травмы. Также пострадавшим от пожара была выделена единовременная материальная помощь в сумме 40 тыс. рублей администраций Сургута. Помимо этого, объявлен благотворительный сбор для дополнительного обеспечения людей необходимыми вещами.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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